Певица Наташа Королёва ответила на критику поведения своего сына — 17-летнего Архипа. Подросток попал на видео во время весёлой вечеринки со знакомыми. Стол был уставлен бутылками со спиртным. Дети танцевали и кривлялись на камеру.
Юзеры в Сети возмутились досугом звёздного ребёнка. Они интересовались, в курсе ли знаменитая мама, чем занимается её чадо. Исполнительница ответила положительно,
Мама в курсе! Угомонитесь! — сказала певица.
В декабре 2019 года стало известно, что экс-возлюбленная Архипа оказывала услуги эскорта. Бывшая участница проекта «Дом-2» 24-летняя Мария Слугина принимала подарки и деньги от спонсоров за услуги сексуального характера. Юноша долго не верил слухам о Марии, но потом сам разоблачил враньё девушки. После этого пара рассталась.
Ранее News.ru писал, что Наташа Королёва не исключает, что её сын встречается с несколькими девушками.
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