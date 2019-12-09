https://static.news.ru/photo/f370e080-19df-11ea-ad22-fa163e074e61_660.jpg Фото: koroleva__star/instagram.com

Певица Наташа Королёва ответила на критику поведения своего сына — 17-летнего Архипа. Подросток попал на видео во время весёлой вечеринки со знакомыми. Стол был уставлен бутылками со спиртным. Дети танцевали и кривлялись на камеру.

Юзеры в Сети возмутились досугом звёздного ребёнка. Они интересовались, в курсе ли знаменитая мама, чем занимается её чадо. Исполнительница ответила положительно, пишет StarHit.

Мама в курсе! Угомонитесь! — сказала певица.

В декабре 2019 года стало известно, что экс-возлюбленная Архипа оказывала услуги эскорта. Бывшая участница проекта «Дом-2» 24-летняя Мария Слугина принимала подарки и деньги от спонсоров за услуги сексуального характера. Юноша долго не верил слухам о Марии, но потом сам разоблачил враньё девушки. После этого пара рассталась.

Ранее News.ru писал, что Наташа Королёва не исключает, что её сын встречается с несколькими девушками.