Королёва и Тарзан разозлили фанатов, улетев на Занзибар после «измены»

https://static.news.ru/photo/e9ffb540-3445-11eb-9b9b-fa163e074e61_660.jpg Тарзан и Наташа Королёва Фото: Nadezhda Lebedeva/Russian Look/Global Look Press

Наташа Королёва и её муж Сергей Глушко вызвали шквал негодования со стороны фанатов, опубликовав фото с отдыха в Занзибаре. До этого стриптизёр жаловался на безденежье из-за коронавируса.

В кадре певица стоит на берегу Индийского океана под зонтиком на фоне белоснежного песка и ослепительно голубой воды.

Я улетела! Но обещала вернуться! — подписала фото Королёва.

Такое же фото опубликовал на своей странице и Тарзан, но поклонники почему-то решили, что это архивный снимок, так как супруги уже ездили в Занзибар.

Однако, новая причёска на фото жены танцора навело поклонников на мысль, что снимок недавний. Поняв, что супруги снова устроили себе дорогой отдых, подписчики разозлились на пару.

«В стране пандемия, а им веселье! При во время чумы», «Вот и заработали. Кто-то же смотрит эти передачи — вот они и зарабатывают на этом», сделали выводы поклонники.

Интересно, что сейчас в России диагностируют большое количество случаев малярии, завезённой как раз после отдыха из Занзибара. Но звёздную пару, вероятно, это не волнует и они отправились в Африку.

Ранее NEWS.ru сообщал, что певица Наташа Королёва, чьи проблемы в браке с Сергеем Глушко активно обсуждает общественность, решила преобразиться до неузнаваемости. Артистка предстала в неожиданном образе: с белокурыми афролоконами ниже пояса.