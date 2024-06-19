Конфликт Баскова и Бузовой: что известно, кто еще влез в ссору

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Конфликт между певицей Ольгой Бузовой и народным артистом России Николаем Басковым до сих пор продолжается. Почему поругались звезды, кто еще из отечественных знаменитостей не смог пройти мимо ссоры?

Что известно о конфликте?

14 июня Ольга Бузова приехала на «Премию канала МУЗ-ТВ» в карете и сопровождении придворных. В ходе мероприятия у нее случилась перепалка с ведущим премии, народным артистом России Николаевым Басковым.

Бузова опустилась на сцену в клетке, выполненной в форме сердца, облаченная в сверкающий костюм, и исполнила песню «Верни». Басков сравнил ее с новогодней елкой, а затем намекнул на недавний скандал, который случился из-за «полуголого» костюма певицы, в котором она выступала в Уфе.

«Впервые вижу, чтобы Оля оделась полностью», — пошутил Басков.

В ответ Бузова обиженно заявила, что «хороших ведущих мало осталось». Кроме того, позже в соцсетях исполнительница отметила, что «иногда лучше молчать, даже если ты ведущий и у тебя микрофон».

«Даже если у тебя микрофон в руках и если ты ведущий, иногда лучше молчать, чем говорить», — высказалась она.

После этого Басков в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) опубликовал видео с одного из своих выступлений, в котором исполняет оперную арию. Он написал, что может петь без микрофона, «в отличие от тех, кто в него, как коза, кричит». Имен артист не называл, однако все подписчики пришли к выводу, что он имел в виду Бузову.

Фанаты Баскова заявили, что он поступил «низко и высокомерно». Некоторые пользователи отметили, что не являются поклонниками творчества Бузовой, однако она не заслужила подобного отношения. Они призвали Баскова извиниться перед телеведущей.

Кто из звезд влез в ссору

Телеведущая Ксения Бородина в своем блоге осудила бывшую коллегу по «Дому-2» Ольгу Бузову за конфликт с Николаем Басковым. По ее мнению, Бузовой не следовало нападать на блогера Анастасию Ивлееву из-за «голой» вечеринки, потому что это было равноценно «избиению лежачего». Теперь, по мнению Бородиной, Бузовой «не надо изображать бедную овечку» и «лить слезы».

«Если ты называешь других кринжатиной года, когда и так вся страна против этого человека, это как бить лежачего, то будь готова на свой счет получать удары. И не надо после этого изображать из себя бедную овечку. Потому что у самой острый язычок. Ну тогда зачем лить манипулятивные слезы? Отвечай ударами или игнорируй. Я думаю, надо было просто уйти от темы с раздетостью», — выразила свое мнение Бородина.

Кроме того, российский певец Прохор Шаляпин на мероприятии в честь празднования 30-го дня рождения телеканала ТВ-3 рассказал, что к конфликтным ситуациям в шоу-бизнесе нужно относиться с юмором. Таким образом он прокомментировал публичную перепалку между артистами Ольгой Бузовой и Николаем Басковым.

«Я вообще за юмор. Я Колю очень люблю. Хорошо отношусь и к Коле, и к Оле. <...> Когда про меня кто-то шутит, я только рад. <...> Я считаю, что серьезно не надо относиться. Вы сейчас в метро зайдете, вас там и толкнут, и козой назовут, и плюнут еще, и ничего. Отряхнулись и пошли дальше. <...> Зато и Николай, и Ольга сейчас в тренде, о них вся страна говорит», — отметил Шаляпин.

В свою очередь блогер Мария Погребняк раскритиковала Николая Баскова за его оскорбления в адрес Ольги Бузовой, назвав его обиженным ребенком. По ее словам, певцу надо было урегулировать конфликт.

«Николай, надо было просто отправить цветы с извинениями и урегулировать конфликт. Ну вы же настоящий мужчина. Пример для подражания у молодежи. На вас смотрят подростки с экранов телевизоров. Ну как можно оскорблять женщину. А потом себя вести как обиженный ребенок», — подчеркнула Погребняк.

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