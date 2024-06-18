«Изображает бедную овечку»: Бородина осудила Бузову за ссору с Басковым Бородина посоветовала Бузовой не лить «манипулятивные слезы»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ксения Бородина

Телеведущая Ксения Бородина в своем блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) осудила певицу Ольгу Бузову за конфликт с Николаем Басковым. По ее мнению, Бузовой не следовало нападать на блогера Анастасию Ивлееву из-за «голой» вечеринки, потому что это было равноценно «избиению лежачего». Теперь, по мнению Бородиной, Бузовой «не надо изображать бедную овечку» и «лить слезы».

Если ты называешь других кринжатиной года, когда и так вся страна против этого человека, это как бить лежачего, то будь готова на свой счет получать удары. И не надо после этого изображать из себя бедную овечку. Потому что у самой острый язычок. Ну тогда зачем лить манипулятивные слезы? Отвечай ударами или игнорируй. Я думаю, надо было просто уйти от темы с раздетостью, — выразила свое мнение Бородина.

Конфликт между Бузовой и Басковым произошел на премии канала МУЗ-ТВ. Звезда пришла на мероприятие в платье императрицы и парике. Народный артист, ссылаясь на недавний скандал, который случился из-за «полуголого» костюма певицы, сказал, что впервые увидел ее одетой полностью. В ответ Бузова заявила, что порой, несмотря на наличие микрофона, ведущему лучше молчать.

После Басков резко ответил Ольге, опубликовав видео с одного из своих выступлений, в котором исполняет оперную арию. Он написал, что может петь без микрофона, «в отличие от тех, кто в него как коза кричит». Имен артист не называл, однако все подписчики пришли к выводу, что он имел в виду именно Бузову.