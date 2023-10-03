Комиссаренко разводится? Что известно о прошлом его жены, куда он уехал Комик прожил с супругой, работавшей в вебкаме, чуть больше двух недель

Фото: Социальные сети Юлии Шашковой

Слава Комиссаренко с супругой

Телеведущая Ксения Бородина заявила, что 38-летний белорусский комик Слава Комиссаренко разводится с 26-летней моделью Юлией Шашковой спустя две недели после свадьбы. Звезда «Дома-2» сообщила об этом в своем Telegram-канале. Что известно о молодой супруге юмориста, почему они могут развестись и в какие скандалы еще попадал Слава — в материале NEWS.ru.

Кто жена Славы Комиссаренко

12 сентября 2023 года блогер и модель Юлия Шашкова в своем аккаунте в Instagram (деятельность соцсети запрещена в РФ) опубликовала свадебные снимки, сообщив, что стала женой Славы Комиссаренко. Судя по фото, церемония бракосочетания прошла в узком кругу друзей, которые собрались в одном из отелей в Турции.

«Привет, мой муж», — прокомментировала церемонию Шашкова.

Сам Комиссаренко тогда ничего не рассказывал о заключении брака. Судя по снимкам в блоге Шашковой, за последние месяцы пара посетила Чехию, Великобританию, Турцию, Индонезию, Италию, США и Нидерланды.

В это же время в Сети появились публикации, в которых предполагалось, что супруга юмориста ранее работала вебкам-моделью. Как сообщил StarHit, Шашкова в прошлом снимала откровенные ролики, в 16 лет встречалась с мужчиной гораздо старше нее, а ее мать судили по статье 228 (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества).

Портал Woman.ru со ссылкой на пластического хирурга Александра Вдовина сообщил, что Шашкова увеличивала губы и не раз делала пластику: удаляла комки Биша и могла изменять форму носа.

Фото: Социальные сети Юлии Шашковой Юлия Шашкова и Слава Комиссаренко

Что сказал Комиссаренко по поводу прошлого жены

26 сентября комик в своем блоге в Instagram написал, что не знал о работе жены вебкам-моделью. По словам бывшего участника StandUp, он прочел о прошлом возлюбленной в интернете. Когда юморист открыто спросил об этом у жены во время медового месяца, она, по его словам, солгала ему.

«В этой ситуации ужасно все, о ней унизительно говорить, но молчать о ней, наверное, еще более унизительно. Нет, я об этом ничего не знал, а когда я узнал и спросил, мне все равно соврали. Да, я считаю, что прошлое у человека может быть каким угодно, но вы должны об этом открыто сказать партнеру, а не скрывать это и не отрицать это до момента, когда это все вскроется», — сообщил Комиссаренко.

Комик также подчеркнул, что не чувствует себя рассерженным, но ему грустно из-за сложившейся ситуации. «Да, сказать о таком непросто, страшно и вообще как будто невозможно, но еще страшнее, когда твой муж узнает об этом из интернета посреди вашего медового месяца», — добавил стендапер.

Что известно о разводе Комиссаренко

На днях Слава Комиссаренко дал два концерта в Вене, запретив зрителям снимать фото и видео во время выступления. По отзывам зрителей, комик грустно шутил со сцены и нервничал на протяжении всего шоу.

1 октября телеведущая Ксения Бородина прокомментировала развод комика. По ее словам, влюбленные уже удалили из соцсетей все совместные снимки.

«Комиссаренко все-таки разводится. Наверное, вы слышали историю о том, как он женился на девушке и только во время медового месяца узнал, что она занималась вебкамом. Сначала написал об этом подробный пост, потом удалил все совместные фотки и теперь на концерте объявил о разводе. Ситуация, конечно, треш», — сообщила звезда.

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru Ксения Бородина

Что сказали о жене Комиссаренко знаменитости

После разразившегося скандала российский блогер Данила Поперечный на YouTube-шоу «Данила и Полина» сообщил, что осуждать Юлию Шашкову за прошлое неправильно. По его словам, Комиссаренко не должен был выносить личные переживания на публику. Поперечный также отметил, что, по его ощущениям, браку Комиссаренко пришел конец.

«Я был уверен, что Слава знает, потому что у нее (Юлии Шашковой. — NEWS.ru) ник — cam.woman. Человек не перестает быть человеком и не становится второго сорта, если продает фотографии себя голой, работает в вебкаме или даже занимается проституцией. Это его дело. Не ваше собачье дело. Наверное, на месте Славы было бы правильнее и круче послать всех. Потому что выглядит, будто этим отношениям пришел конец, потому что хейтеры его подтолкнули», — сообщил Поперечный.

В своем Telegram-канале психолог Вероника Степанова заявила, что Комиссаренко подозревал избранницу в обмане.

«Слава Комиссаренко, обнаруживший прошлое жены „с душком“, вероятно, собирается разводиться, а зря. Необходимо лишь признаться себе в том, что бессознательно ты знал об этом, однако выбрал любить именно такую женщину, купающуюся в мужском внимании и желающую получать за сексуальные услуги деньги. К таким дамам часто возникают более страстные чувства, нежели к хорошим девочкам, поэтому к чему весь этот театр? Мы все всё друг про друга знаем», — заявила Степанова.

Журналист Алена Жигалова в своем YouTube-шоу назвала Комиссаренко «лохом по жизни» и выразила сочувствие комику.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алена Жигалова

«Да, жалко Славу. Жена же, видимо, скоро бывшая, удалила все свадебные фото. Слава, не грусти! Мысли позитивно! Жена будет нехилый дополнительный доход в семью приносить. И вот — стакан уже наполовину полон. Девочки, если вы выходите замуж, а в прошлом у вас есть пунктик, о котором лучше не знать, вы либо крестик снимите, либо трусы наденьте. И сделайте это перед свадьбой», — посоветовала Жигалова.

Экс-супруга рэпера Гуфа блогер Айза-Лилуна Ай в своем Telegram-канале сообщила, что сливать чужие интимные снимки некрасиво. По ее мнению, Комиссаренко не стоило оправдываться в своем посте.

«Шлю лучи поддержки Юле! Для меня Слава неправ в том, что он оправдывался! Это вообще не круто!» — считает Айза.

Почему Комиссаренко уехал за границу

В январе 2022 года Слава Комиссаренко заявил, что уехал из России из-за преследования со стороны белорусского КГБ. По его словам, об объявлении в розыск его предупредили в социальных сетях. Как ему сообщили, спецслужбы «намеревались вывезти» комика из России в Белоруссию.

«Знаете, как я провел новогодние праздники? Меня объявил в розыск белорусский КГБ. <...> Вы думаете, наверное, за что? За шутки! В обычных странах спецслужбы ловят террористов, а в Белоруссии — приколистов», — сообщил комик.

Комиссаренко добавил, что сотрудники белорусских спецслужб разыскивали его в Москве и даже отправляли сообщения.

«Уехал я, как оказалось, не зря, кагэбэшники, видимо, устали ходить в поисках меня по Арбату и решили мне позвонить. Звонили, писали СМС, правда, зайти ко мне в соцсети, чтобы увидеть 10 афиш из Киева и понять, что я не в Москве, не догадались. Мне понадобилось какое-то время, чтобы написать про эти события шутки, так бы рассказал все немного раньше. Верю, что все будет хорошо, как верил всегда до этого», — сказал Комиссаренко.

Фото: Социальные сети Слава Комиссаренко

После этого Комиссаренко заявил, что сначала обосновался в Турции, но вскоре смог получить талант-визу в США. По его словам, он не планировал переезжать в Америку, так сложились обстоятельства. Чтобы получить разрешение на работу, юмористу пришлось собрать множество рекомендаций и отзывов о его творческих успехах, которые заняли 600 страниц.

«Мне дают талант-визу в США почти на два года. По факту это единственное место, куда меня вообще пускают, потому что у меня ничего не получилось с документами ни в Польше, ни в Испании, ни в Германии. Получилось в Турции, но у меня через три месяца заканчивается ВНЖ, а новые здесь больше не выдают», — сообщил на видео на YouTube-канале стендапер.

Почему Комиссаренко «отменили» в Белоруссии

Ранее Комиссаренко заявил, что его преследовали силовики в Белоруссии. По его словам, он был объявлен в розыск из-за шуток о президенте Белоруссии Александре Лукашенко. В 2021 году власти Белоруссии запретили стендаперу выступать в Минске.

Сообщалось, что Мингорисполком аннулировал гастрольные удостоверения артиста на 10 и 11 апреля. Решение было принято после «изучения материалов выступлений комика, размещенных в глобальной сети Интернет». Письмо с соответствующей формулировкой поступило организаторам мероприятий. Выступления также были отменены в Гомеле и Витебске.

Фото: Социальные сети Слава Комиссаренко

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