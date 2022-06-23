Сбежавшие знаменитости начали возвращаться в Россию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Иван Ургант

Звезды, которые покинули Россию после начала специальной военной операции на Украине, начали возвращаться в Россию. При этом они считают, что данный отъезд являлся отпуском, а сейчас они готовы к работе на территории РФ. В число вернувшихся известных личностей вошли: телеведущий Иван Ургант, артист Семен Слепаков, актриса Ингеборга Дапкунайте, певица Манижа, сообщает ФАН. Политолог Армен Гаспарян поделился своим мнение на этот счет и уточнил, что не видит в таком возвращении ничего удивительного.

Он считает, что российские звезды мало кому интересны за границей, поэтому они и приехали обратно.

Меня абсолютно не удивляет, что эта публика начала возвращение, там она просто никому не нужна, но ни один человек в здравом уме при выборе, условно, пойти на концерт Rolling Stones или Iron Maiden или посетить концерт «Ногу свело!», — рассказал политолог.

Так, стало известно, что Ургант на данный момент занимается новым проектом в Останкино, подробности которого пока что не раскрывает. Дапкунайте развивает фестиваль «Вдохновение», который имеет государственную финансовую поддержку. По сообщениям EADaily, у Манижи проблемы с возобновлением своих выступлений.

Ранее стало известно, что музыкальный критик Александр Фадеев назвал список звезд, которые покинули Россию. Всего было семь имен, он уточнил, что все они негативно высказывались о проведении спецоперации на территории Украины.