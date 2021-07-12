Комик Слава Комиссаренко заявил, что уехал из России

Комик Слава Комиссаренко уехал из России. В Instagram он заявил, что покинул страну после того, как узнал, что на него открыл охоту белорусский КГБ.

Уехал я, как оказалось, не зря, кгбшники видимо устали ходить в поисках меня по Арбату и решили мне позвонить. Звонили, писали смс, правда зайти ко мне в инстаграм, чтобы увидеть 10 афиш из Киева и понять, что я не в Москве, не догадались. Мне понадобилось какое-то время, чтобы написать про эти события шутки, так бы рассказал всё немного раньше. Верю, что все будет хорошо, как верил всегда до этого, — написал Комисаренко.

Власти Белоруссии запретили Комиссаренко выступать в Минске после того, как он публично критиковал президента страны Александра Лукашенко и действия белорусских правоохранителей во время акций протеста. Мингорисполком аннулировал гастрольные удостоверения артиста на 10 и 11 апреля 2021 года. Решение было принято после «изучения материалов выступлений комика, размещённых в глобальной сети Интернет».

Комиссаренко долгое время проживает и работает в Москве, но родился и вырос в Минске. В одном из шоу «Что было дальше?» на YouTube он обрушился с критикой на президента Белоруссии и действия силовиков во время протестных акций в стране.

Он также стал героем нового выпуска программы «Вечерний Ургант», в котором заявил, что присутствие шоумена раньше заставляло волноваться его и других стендаперов. В ответе на вопрос, чьё присутствие в зале могло бы заставить Комиссаренко волноваться сейчас, он намекнул на президента Белоруссии.