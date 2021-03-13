Комик Слава Комиссаренко пошутил про Лукашенко на шоу Урганта

Популярный комик Слава Комиссаренко стал героем нового выпуска программы «Вечерний Ургант». В разговоре с ведущим шоу артист признался, что раньше не любил, когда Иван Ургант приходил на его выступления. Присутствие шоумена, по его словам, заставляло волноваться его и других стендаперов.

Ургант спросил, чьё сейчас присутствие в зале могло бы заставить Комиссаренко волноваться.

Сейчас как-то я всех рад видеть. Но вот если Чык-Чырык залетит на огонёк, конечно, не хотелось бы, — пошутил в ответ комик.

«Чык-Чырык» — так иронично Комиссаренко называет белорусского президента Александра Лукашенко.

Комик также спародировал Лукашенко и придумал про него реплику, в случае если тот придёт на его концерт со своим сыном: «Коля, это про нас. Во мы даём!»

Ранее NEWS.ru писал, что власти Белоруссии запретили стендап-комику Славе Комиссаренко выступать в Минске после того, как он публично критиковал президента страны Александра Лукашенко и действия белорусских правоохранителей во время акций протеста. Мингорисполком аннулировал гастрольные удостоверения артиста на 10 и 11 апреля. Решение было принято после «изучения материалов выступлений комика, размещённых в глобальной сети Интернет».