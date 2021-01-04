Комику Комиссаренко запретили выступать в Минске после критики Лукашенко

https://static.news.ru/photo/3e264756-4ec2-11eb-af69-fa163e074e61_660.jpg Слава Комиссаренко Фото: vk.com/komissarenko_slava

Власти Белоруссии запретили известному стендап-комику Славе Комиссаренко выступать в Минске после того, как он публично критиковал президента страны Александра Лукашенко и действия белорусских правоохранителей во время акций протеста.

Мингорисполком аннулировал гастрольные удостоверения артиста на 10 и 11 апреля. Решение было принято после «изучения материалов выступлений комика, размещённых в глобальной сети Интернет». Письмо с соответствующей формулировкой поступило организаторам мероприятий. Выступления также были отменены в Гомеле и Витебске, сообщает издание Tyt.by.

Стенд-ап комик Слава Комиссаренко долгое время проживает и работает в Москве, но родился и вырос в Минске. В одном из шоу «Что было дальше?» на Youtube он обрушился с критикой на президента Белоруссии и действия силовиков во время протестных акций в стране.

В Белоруссии проходят акции протеста против итогов президентских выборов, которые состоялись 9 августа. По официальным данным, действующий глава государства Александр Лукашенко одержал уверенную победу. Однако его противники убеждены, что результаты выборов были сфальсифицированы, а на деле выиграла кандидат от оппозиции Светлана Тихановская.

Как сообщал NEWS.ru, белорусская Генпрокуратура предложила ужесточить ответственность за проявления экстремизма и нарушение общественного порядка. По словам генпрокурора страны Андрея Шведа, ведомством уже подготовлен целый блок предложений, связанных с этой инициативой.