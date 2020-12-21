Коллеги по «Ледниковому периоду» отреагировали на свадьбу Авербуха

https://static.news.ru/photo/f896ff1a-4317-11eb-83d0-fa163e074e61_660.jpg Илья Авербух Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Коллеги Ильи Авербуха по шоу «Ледниковый период» отреагировали на новость о бракосочетании фигуриста и «папиной дочки» Лизы Арзамасовой. Пара тайно расписалась 20 декабря и только потом опубликовала в соцсетях видео из ЗАГСа.

Для всех новость о женитьбе Авербуха стала большой неожиданностью. Даже друзья не были в курсе, что спортсмен и актриса собираются пожениться. С радостным событием молодожёнов поздравили Татьяна Тарасова, Алексей Ягудин и другие знаменитости.

Будьте счастливы, Лиза, Илюша! — пожелала заслуженный тренер Татьяна Тарасова.

Как так-то? Что? Где? Кто? Когда? Я пойду в церковь креститься, — отшутился Алексей Ягудин.

Берегите друг друга! — написала актриса Ольга Кузьмина, ставшая победительницей проекта.

Поздравили пару с началом новой семейной жизни Анна Семенович, Александр Жулин, Мирослава Карпович.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ролик с торжественного события Арзамасова опубликовала в социальной сети. На кадрах запечатлено, как пара стоит рука об руку в одном из столичных отделений ЗАГС.