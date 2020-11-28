Киркоров раскрыл, на кого похожа его дочь Алла-Виктория

https://static.news.ru/photo/bbca0702-327e-11eb-8a4e-fa163e074e61_660.jpg Фото: fkirkorov/instagram.com

У певца Филиппа Киркорова двое детей. Сын Мартин и дочь Алла-Виктория. Имя матери наследников поп-король держит в секрете, но подписчикам в День матери он всё-таки рассказал, на кого похожа девочка.

Вижу всегда частичку мамы в моей дочери Алле-Виктории, чьё имя она носит. Порой жалею, что Мама не видит, как растет её маленькое продолжение, — написал Киркоров в Instagram.

Артист считает свою маму Викторию Киркорову ангелом хранителем и уверен — она всегда рядом. Киркоров признался, что думает о матери каждый день и хотел бы вернуться в детство. Певец обратился к своим подписчикам и попросил их каждый день говорить своим мамам, как они важны.

В окружении детей провела День матери и бывшая супруга Киркорова, а ныне жена и мать двоих детей юмориста Максима Галкина Алла Пугачёва. Он и сделал снимок во время семейного отдыха. В этот момент его наследник, уютно устроившись на диване, наслаждается массажем ног, который ему делает мама, а сестра в этот момент обмахивает мальчика подушкой, писал NEWS.ru.