Киркоров подал иск к Успенской на 10 млн рублей Киркоров подал иск к Успенской из-за слов о «женоненавистничестве»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певец Филипп Киркоров подал иск к артистке Любови Успенской на 10 млн рублей, сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на собственные источники. По его данным, поводом для иска послужили слова Успенской о «женоненавистничестве» певца. Пресс-секретарь Киркорова Екатерина Успенская также подтвердила NEWS.ru информацию об иске. За подробностями она предложила обратиться к адвокату певца

Филипп Киркоров действительно подал иск к Любови Успенской. Сейчас певец работает со своим адвокатом, подробности можно узнать у него, — подчеркнула пресс-секретарь.

Информацию о подаче иска подтвердил SHOT адвокат Киркорова Александр Добровинский. Он заявил, что артистка попыталась «сделать себе рекламу» на имени исполнителя.

Делать себе рекламу и хайповать на имени певца № 1 — нелепо. Но от безысходности, понятно. Впрочем, мы все ответственны только за наши слова и поступки. Настала очередь Успенской, — заявил он.

Любовь Успенская дала интервью YouTube-каналу «Алена, блин!», в ходе которого заявила, что Киркоров является женоненавистником, несмотря на то, что «30 лет поет о любви к женщинам». Сторона защиты певца также подготовила список других фраз, которые нанесли ему моральный ущерб. Помимо компенсации, с Успенской также планируют взыскать около 2 млн рублей судебных издержек.

Успенская ранее рассказала о своем отношении к творчеству певца Ярослава Дронова, известного как SHAMAN. По ее мнению, ему еще нужно «дорасти» до неформального звания легенды российской эстрады.