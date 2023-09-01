Киркоров отвел сына в лицей за 800 тысяч рублей в год Киркоров заплатил за обучение сына в истринском технолицее 800 тысяч рублей

Певец Филипп Киркоров в своем блоге в Instagram (деятельность соцсети запрещена в РФ) поделился снимком с сыном Мартином, сообщив, что отвел его в 5 класс технолицея имени В.И. Долгих в городе Истре Московской области. Стоимость обучения в заведении составляет 800 тысяч рублей в год. Вместе с исполнителем песни «Цвет настроения синий» на торжественной линейке присутствовал крестный мальчика, телеведущий Андрей Малахов.

С 1 сентября! С началом нового учебного года! С открытием Технолицея! Не школа, а космос! Пристегиваем ремни и взлетаем! За знаниями! — написал певец.

Как сообщается на сайте технолицея, учеников будут обучать английскому и китайскому языкам, дизайн-мышлению, 3D-моделированию, ораторскому искусству, живописи, театральному искусству и финансовой грамотности. Некоторым школьникам за успехи в учебе выплачивается стипендия, полностью покрывающая расходы на обучение.

Ранее 56-летний Киркоров назвал трусом зрителя, который попытался сорвать его выступление в турецкой Анталье. Певец заявил, что неизвестный мужчина взобрался на сцену и выдернул провода из концертной аппаратуры, после чего в зале пропал звук. Через пару минут исполнитель сообщил, что технику уже настроили, и прервать шоу никому не удастся, и под аплодисменты продолжил концерт. Киркоров также назвал своим оружием песни и заявил, что поет не назло, а на бис.