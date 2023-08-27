Зритель попытался сорвать концерт Киркорова в Турции Киркоров назвал трусом зрителя за попытку сорвать его шоу в Турции

56-летний певец Филипп Киркоров назвал трусом зрителя, который попытался сорвать его выступление в турецкой Анталье, сообщила «Экспресс-газета». Певец заявил, что неизвестный мужчина взобрался на сцену и выдернул провода из концертной аппаратуры, после чего в зале пропал звук. Через пару минут исполнитель сообщил, что технику уже настроили и прервать шоу никому не удастся, и под аплодисменты продолжил концерт.

Мне сейчас доложили, что он [неизвестный мужчина] выдернул шнур какой-то и убежал, как трус. Ничто нам не помешает и никто. Мы воюем открыто и честно — песнями. И если мы палим, то только залпом любви большой ко всем. И я, как народный артист России, с полной ответственностью об этом говорю. Мы пели и будем петь. Не назло, а на бис, — сказал Киркоров после инцидента.

Ранее катающегося на велосипеде полуобнаженного Киркорова снял на видео его 11-летний сын Мартин. Роликом артист поделился в своем блоге, назвав это семейным развлечением. На опубликованных кадрах певец едет на велосипеде в широких светлых шортах. Заметив Мартина, Киркоров делает удивленное лицо, машет ребенку рукой и продолжает кататься.

Ранее Киркоров рассказывал, что много ездит на велосипеде. По словам певца, это помогает ему поддерживать тело в хорошей физической форме. Вместе с тем Киркоров признался, что обычный фитнес не приносит ему удовольствия.