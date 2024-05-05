Кевин Спейси ответил на новые обвинения в сексуальном насилии The Guardian: Кевин Спейси раскритиковал фильм с обвинениями в его адрес

Фото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кевин Спейси

Американский актер Кевин Спейси с критикой отнесся к новым обвинениям в сексуальных преступлениях, о которых говорится в новом документальном фильме Spacey Unmasked про него, пишет The Guardian. Артист заявил, что ему дали слишком мало времени на опровержение вменяемых ему действий.

По словам Спейси, Channel 4, который покажет киноленту, предоставил ему всего семь дней, чтобы не только изучить содержание фильма, но и опровергнуть заявления, с которыми он не согласен. Актер также подчеркнул, что авторы не дали ему достаточно подробностей, чтобы выстроить линию своей защиты. Артист сообщил о готовности отстаивать свою честь и заявил, что не будет сидеть сложа руки, пока «умирающий телеканал» пытается поднять свои рейтинги за счет его личности.

Авторы двухсерийной киноленты, премьера которой намечена на 6 мая, утверждают, что зрители смогут увидеть архивные материалы, о которых ранее не было известно широкой публике. Отмечается, что речь идет о показаниях ряда свидетелей, которые ранее практически не общались с прессой.

Ранее New York Post назвало «проклятым» фото с церемонии вручения премии «Оскар» в 2014 году, на котором запечатлены известные артисты. По данным газеты, практически каждый, кто принял участие в фото, в дальнейшем столкнулся с проблемами в личной жизни и неудачами в карьере.