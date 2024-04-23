Караулова рассказала, что сожалеет о сделанных «уколах красоты» Караулова рассказала, что сожалеет о подколотых губах

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Юлианна Караулова

Певица Юлианна Караулова на гала-ужине премии МУЗ-ТВ рассказала журналистам, что зря увеличивала губы у косметолога, передает корреспондент NEWS.ru. При этом она отметила, что положительно относится к косметологии.

К косметологии положительно отношусь. Хотя бы чуть-чуть когда-то подкалывала [губы]. Это было после того, как я родила ребенка, у меня просто была потребность что-то сделать. Я была долго беременная, женщине кажется, что это длится вечность в какой-то момент, потом я кормила, а потом перестала и поняла, что можно пойти к косметологу и что-то сделать, — сказала артистка.

Также Караулова добавила, что считает не очень красивым, когда видно, что губы сделаны у специалиста. Исполнительница заявила, что после процедуры чувствовала себя некомфортно и ей не нравилось отражение в зеркале.

Она (косметолог. — NEWS.ru) объяснила, что мне нужно просто что-то там подправить, какие-то мимические морщинки. Она, как мне показалось, вколола мне достаточно много, я была дико расстроена. Пока препарат выходил, где-то полгода, я себе не очень нравилась в зеркале. Такие пельмешки, я видела, близкие видели, но не то чтобы мне кто-то делал замечания, но мне было некомфортно. Я думаю, зря я это сделала тогда, — поделилась певица.

Ранее врач-косметолог Хасан Альшалаби рассказал, что ботокс является одним из самых безопасных методов устранения морщин, так как практически не вызывает аллергической реакции. Однако, по его словам, не стоит делать процедуру чаще одного раза в три месяца, иначе препарат просто перестанет работать и действовать на мышцу.