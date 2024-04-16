Косметолог рассказал, как часто можно колоть ботокс Косметолог Альшалаби: нельзя делать уколы ботокса чаще одного раза в три месяца

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Ботокс является одним из самых безопасных методов устранения морщин, так как практически не вызывает аллергической реакции, рассказал NEWS.ru врач-косметолог Хасан Альшалаби. Однако по его словам, не стоит делать процедуру чаще одного раза в три месяца, иначе препарат просто перестанет работать и действовать на мышцу.

Ботокс считается самой безопасной процедурой, на него выявлено меньше всего аллергии. Но если делать ботокс чаще, чем раз в три месяца, препарат просто перестанет работать и действовать на мышцу. Действие ботокса обычно длится 80 дней, у кого-то больше, у кого-то меньше. У человека могут возникнуть проблемы, если косметолог вводит за раз слишком много препарата. Очень важно выбрать качественный препарат и проверить упаковку. Стоит попросить врача показать вам средство и вскрыть его при вас, — рассказал Альшалаби.

Врач отметил, что делать ботокс нужно исключительно по показаниям. По его словам, некоторым процедура требуется и в 20 лет, но чаще всего к ней начинают прибегать после 25 лет.

Стоит отметить, что в некоторых препаратах, чаще всего российских, содержится желатин, который может вызывать аллергию. Это стоит учесть при выборе.Чтобы усилить эффект от ботокса, можно пить по одной таблетке цинка в день, но только после консультации с вашим косметологом, а вот витамины группы Б, наоборот, выводят ботокс из организма, — добавил Альшалаби.

Ранее дерматолог Наталия Жовтан рассказала, что введение ботокса в зону трапециевидной мышцы и мышц шеи для придания более изящных изгибов при неблагоприятном исходе может нарушить положение головы. В лучшем случае инъекция не принесет никаких результатов и не улучшит внешний вид, подчеркнула она.