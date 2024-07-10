Канье Уэст захотел уйти из музыки после приезда в Россию Rich the Kid слил переписку, в которой Канье Уэст обещает закончить карьеру

Фото: IMAGO/Hoo-me.com/MediaPunch/www.imago-images.de/Global Look Press

Канье Уэст

Американский рэпер Rich the Kid (Димитри Лесли Роджер) в блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) опубликовал личную переписку с музыкантом и дизайнером Канье Уэстом, который заявил, что уходит со сцены. В разговоре с коллегой Уэст отметил, что заканчивает карьеру в профессиональной музыке и больше не знает, чем заняться. Спустя несколько минут Rich the Kid удалил сторис.

Я ухожу из профессиональной музыки, не знаю чем еще заняться, — написал Уэст в сообщении.

Rich the Kid на это ответил, что Канье нужен публике, ведь он владеет «крупнейшим брендом» в мировой индустрии культуры. Рэпер также призвал Уэста не покидать сцену прямо сейчас, а взять паузу и отдохнуть.





Ранее общественница из Пензы Сания Денисова обратилась к главе СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой проверить песни Уэста на предмет русофобии, пропаганды наркотиков и сексуальных извращений. Активистку возмутили слова из композиции Vultures, где музыкант обещает наказать российскую девушку «за Украину».



В сообщении приводятся оскорбительные слова песни Уэста и говорится, что рэпер может выступить в Москве этой осенью. По некоторым данным, организацией его концерта в России занимается продюсер Яна Рудковская.

До этого Рудковская предположила, что из-за высокого интереса публики она может сделать не одно, а несколько шоу Уэста в Москве и «побить рекорд России за все годы выступления западных артистов». Она также отметила, что на согласование возможного выступления рэпера может уйти несколько месяцев. По словам Рудковской, Уэст может «утереть всем носы».