Следственный комитет РФ проверит Канье Уэста на предмет русофобии Общественница обратилась к Бастрыкину с просьбой проверить тексты песен Уэста

Фото: SMG/Keystone Press Agency/Global Look Press

Канье Уэст

Общественница из Пензы Сания Денисова обратилась к главе СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой проверить песни американского рэпера Канье Уэста на предмет русофобии, пропаганды наркотиков и сексуальных извращений, пишет Telegram-канал «Блокнот Старс». По данным журналистов, активистку возмутили слова из композиции Vultures, где музыкант обещает наказать российскую девушку «за Украину».

В сообщении приводятся оскорбительные слова песни Уэста и говорится, что рэпер может выступить в Москве этой осенью. По данным паблика, организацией его концерта в России занимается продюсер Яна Рудковская.

Ранее Рудковская в своем Telegram-канале предположила, что из-за высокого интереса публики она может сделать не одно, а несколько шоу Уэста в Москве и «побить рекорд России за все годы выступления западных артистов». Она также отметила, что на согласование возможного выступления рэпера может уйти несколько месяцев. По словам Рудковской, Уэст может «утереть всем носы».

Между тем движение «Сорок сороков» попросило московскую полицию проверить тексты американского рэпера Канье Уэста на предмет оскорбления русских женщин. В случае если текст написал Уэст, то ему следует запретить въезд в Россию, считают общественники.