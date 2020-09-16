Канье Уэст помочился на «Грэмми»

https://static.news.ru/photo/a406ace4-f84d-11ea-bdb0-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/kanyewestt_official

Новое видео от американского рэпера Канье Уэста появилось в его Twitter. На кадрах музыкант и продюсер мочится на золотую статуэтку премии «Грэмми», которую он положил в унитаз.

Поверьте мне, я не остановлюсь, — написал Уэст.

И он сдержал своё слово.

Trust me ... I WONT STOP pic.twitter.com/RmVkqrSa4F — ye (@kanyewest) September 16, 2020

Подписчиков звезды обеспокоил новый пост Канье, и они признались, что их удивляют последние публикации рэпера и отца троих детей. Некоторые вспомнили, что недавно он заявлял о намерении стать президентом, а потом и вовсе объявил себя новым Моисеем и отказался писать музыку.

Возвратиться к творчеству он пообещал, когда все компании, с которыми у него подписаны договоры, освободят его от обязательств.

Известно также, что у Уэста на стене одной из комнат висит портрет президента России Владимира Путина. Снимок российского лидера он также публиковал в соцсетях, писал NEWS.ru.