Канье Уэст помочился на «Грэмми»

Подписчиков звезды обеспокоил новый пост Канье, и они признались, что их удивляют последние публикации рэпера и отца троих детей. Некоторые вспомнили, что недавно он заявлял о намерении стать президентом, а потом и вовсе объявил себя новым Моисеем и отказался писать музыку.
Возвратиться к творчеству он пообещал, когда все компании, с которыми у него подписаны договоры, освободят его от обязательств.
Известно также, что у Уэста на стене одной из комнат висит портрет президента России Владимира Путина. Снимок российского лидера он также публиковал в соцсетях, писал NEWS.ru.