Канделаки опровергла слухи о романе с олигархом Керимовым

https://static.news.ru/photo/c1254af8-b61f-11ea-9f73-fa163e074e61_660.jpg Тина Канделаки Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Генеральный директор телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки дала интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. Во время беседы телеведущая ответила на несколько вопросов, которые касаются её личной жизни. В частности, она опровергла слухи о романтических отношениях с олигархом, членом Совета Федерации от Республики Дагестан Сулейманом Керимовым.

По словам Канделаки, у неё с бизнесменом всегда были тёплые, но исключительно дружеские отношения. Журналистка заметила, что не может встречаться с олигархами. Иногда, по её собственному признанию, они с Керимовым смеются над историей с аварией во Франции, после которой в СМИ заговорили о романе ведущей и предпринимателя.

Вляпались в такую историю. Теперь не докажешь, что не были любовниками. Вот такие мы идиоты, — сказала гендиректор «Матч ТВ».

Канделаки отметила, что хорошо знакома с женой Керимова и с его товарищами. Как подчеркнула журналистка, общественность трудно убедить в том, что красивая женщина и олигарх могут просто общаться. Все вокруг уверены — у них определённо был секс. Однако, сказала Канделаки, если следовать этой логике, получается, что Керимов 24 часа в сутки находится в компании привлекательных девушек, с которыми у него складываются только интимные отношения.

В таком случае он просто не сможет быть олигархом. Мы же не животные, чтобы со всеми совокупляться, кто что-то из себя представляет. Для меня секс избирателен. Он не должен заполнять пустоту. Он нужен зачем-то, — заявила Канделаки в интервью Гордону.

Интерес общественности к журналистке и Керимову как к «паре» появился после того, как они вместе попали в аварию в 2006 году во французской Ницце. Мужчина был за рулём своего Ferrari, Канделаки тоже находилась в машине. В итоге они врезались в дерево. Олигарх получил тяжёлые повреждения, а телеведущая практически не пострадала.

Как ранее писал NEWS.ru, телеведущая решилась рассказать Гордону, чем её привлек 33-летний супруг Василий Бровко, который работает в госкорпорации «Ростех».