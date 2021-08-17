Камил Гаджиев назвал условия участия Моргенштерна в боях по правилам ММА

Президент промоутерской компании AMC Fight Nights Камил Гаджиев в беседе с NEWS.ru назвал условия участия российского рэпера Алишера Моргенштерна в поединке по правилам ММА.

Он должен стать популярным как Логан Пол (американский блогер. — NEWS.ru) или Флойд Мейвезер, тогда, возможно, в Америке это кого-то заинтересует. В России, где он действительно популярен, никто ему $20 млн не заплатит: организатор не сможет отработать эти деньги, даже несмотря на то, что будет большой хайп, — заявил Гаджиев.

Также Гаджиев высказал мнение, что выступление Моргенштерна в октагоне будет «удобоваримым». По мнению президента Fight Nights, Алишер «драться умеет»: в пользу рэпера говорит то, что он вырос в регионе (в Уфе. — NEWS.ru) и не принадлежит к «золотой молодёжи».

Президент промоутерской компании AMC Fight Nights добавил, что нормально относится к выступлению непрофессионалов на арене ММА, но только если они имеют хотя бы какое-то представление об единоборствах и дисциплине в частности. Если любитель выйдет в клетку неподготовленным к бою, то это будет «нехорошо как для участника, так и для индустрии», считает Гаджиев.

Ранее Гаджиев рассказал, как Киркоров ушёл в туалет посередине боя и не вернулся.