Иван Ургант не упустил возможности поиздеваться над новым шоу Ксении Собчак. Он сострил насчет устаревшего формата программы и странных тем, которые выбрали редакторы.
Зрители увидели вместо обещанного феерического представления стандартную программу с устаревшими темами.
Закончилось шоу «Док-Ток». Что, не заметили? А оно закончилось, —
пошутилУргант, чья программа выходит поле шоу Собчак.
В процессе обсуждения актуальных в стране новостей Ургант отметил, что насильникам и убийцам запретят водить автобусы и такси. НО эти люди, сыронизировал ведущий, точно не пропадут.
Они могут реализоваться даже у нас на телевидении. В конце концов, всегда можно сниматься в качестве актеров в сюжетах нового шоу «Док-Ток», — сделал неожиданный вывод Ургант.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Иван Ургант пошутил насчёт второго ведущегов новом шоу Ксении Собчак «Док-ток». Он сказал, что «потерял» Гордона, который также должен вести программу.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен