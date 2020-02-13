https://static.news.ru/photo/90376008-4ea4-11ea-84ac-fa163e074e61_660.jpg Иван Ургант Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Иван Ургант не упустил возможности поиздеваться над новым шоу Ксении Собчак. Он сострил насчет устаревшего формата программы и странных тем, которые выбрали редакторы.

Зрители увидели вместо обещанного феерического представления стандартную программу с устаревшими темами.

Закончилось шоу «Док-Ток». Что, не заметили? А оно закончилось, — пошутил Ургант, чья программа выходит поле шоу Собчак.

В процессе обсуждения актуальных в стране новостей Ургант отметил, что насильникам и убийцам запретят водить автобусы и такси. НО эти люди, сыронизировал ведущий, точно не пропадут.

Они могут реализоваться даже у нас на телевидении. В конце концов, всегда можно сниматься в качестве актеров в сюжетах нового шоу «Док-Ток», — сделал неожиданный вывод Ургант.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Иван Ургант пошутил насчёт второго ведущегов новом шоу Ксении Собчак «Док-ток». Он сказал, что «потерял» Гордона, который также должен вести программу.