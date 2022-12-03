«Исключительно коммерческий расчет»: Грушевский о высказываниях Галкина Юморист Грушевский объяснил высказывания Галкина против России интересами заказчика

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Михаил Грушевский объяснил, чем вызваны высказывания Галкина против соотечественников, несмотря на то что юморист позиционирует себя как патриот своей родины. Звезда «Аншлага» предположил, что в случае мужа Пугачевой прослеживается коммерческий расчет, приводит слова Грушевского KP.RU.

В случае Галкина исключительно коммерческий расчет. Односторонность, которая очевидно считывается в его высказываниях, наталкивает на догадки о небескорыстности. О том, что он обслуживает интересы заказчика, — предположил артист, добавив, что на родине шоумен многое потерял, но, вероятно, за границей нашел то, что компенсирует его огромные потери.

Юморист не сомневается, что Галкин сильно переживает о том, что он был вынужден покинуть родину, несмотря на его внешнее спокойствие и расписанные до весны концертные туры.

То, что происходит с Галкиным, думаю, огромная драма его жизни. Как бы он ни хорохорился, ни пытался сделать вид, что эмигрантская русскоговорящая аудитория ему компенсирует то, что он потерял здесь, это все равно трагедия для него, — считает Михаил Грушевский.

Ранее «Комсомольская правда» со ссылкой на своего осведомителя сообщила о блокировке счетов в России признанного иноагентом Максима Галкина. По словам неназванного налоговика, артиста давно подозревали налоговые органы в том, что у него имелись доходы, с которых он не платил налоги.