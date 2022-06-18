«Ищу принца»: певица МакSим намекнула на одиночество Вернувшаяся на сцену певица МакSим намекнула на одиночество

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица МакSим (Марина Максимова) во время выступления в Зеленом театре на ВДНХ

17 июня певица МакSим вернулась на сцену и дала первый за год концерт «Спасибо» после тяжёлой болезни и нескольких недель комы. Артистка выступила перед поклонниками в Зелёном театре на ВДНХ и поразила фанатов неожиданным откровением о поиске «принца», который они восприняли как намёк на одиночество. Свидетелем признания певицы о личной жизни стал побывавший на концерте журналист NEWS.ru.

В середине выступления МакSим рассказала о мистике в своём творчестве. Она объяснила, что в 2011 году выпустила песню «Это же я», и спустя более чем 10 лет оказалось, что песня пророческая.

Так бывает — напишешь песню, а через несколько лет она становится твоей реальностью. Это песня про меня сегодняшнюю, — рассказала исполнительница.

Главная мысль песни — неразделённая любовь к мужчине, у которого уже другая семья.

Артистка намекнула, что у поклонников есть шанс завоевать её сердце.

Ищу принца. Есть? Есть! Вам пою, вам-вам! — заявила со сцены МакSим.

Ранее выступление МакSим с песней «Знаешь ли ты?» стало кульминацией матча финала Кубка России по футболу. Артистка вышла на поле после финального свистка и вместе с игроками и фанатами «Спартака» исполнила эту песню. У красно-белых особенное отношение к композиции: начиная с 2014 года, песня является своего рода гимном клуба.