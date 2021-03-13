Ирина Шейк и Брэдли Купер отправили дочь учить русский язык

https://static.news.ru/photo/42d899f2-84d7-11eb-bf12-96000091f725_660.jpg Ирина Шейк Фото: vk.com/theirinashayk

Российская модель Ирина Шайхлисламова, больше известная как Ирина Шейк, и американский актёр Брэдли Купер решили с детства приучить дочь Лею к тому, что она является наследницей двух культур. Несмотря на расставание, оба родителя оказались солидарны в вопросах воспитания и отдали девочку на курсы русского языка в одну из нью-йоркских школ.

Распавшаяся звёздная пара старается поддерживать хорошие отношения и вместе участвовать в воспитании и развитии малышки. Обучение русскому не стало исключением.

Образовательное учреждение, куда отправили Лею, обещает полное погружение в русский язык и культуру с раннего возраста. По словам модели, изучение второго языка не только благоприятно скажется на развитии ребёнка, но и позволит русскоязычным родственникам общаться с девочкой.

Впрочем, сейчас из-за коронавирусных ограничений дочь знаменитостей проходит обучение дистанционно.

Они (школа. — NEWS.ru) очень серьёзно подошли к обучению, перешли на онлайн. У них три урока по 30 минут, у них очень хорошие учителя и очень много домашней работы, — рассказала Шейк в ходе прямого эфира Vogue в Instagram.

Российская модель не единственная из мировых знаменитостей, кто прививает детям любовь к славянским корням. Актриса Мила Йовович тоже обучает дочь русскому, и вполне успешно — недавно девочка без акцента прочитала стих на родном языке матери.

Шейк начала встречаться с Купером в 2015 году, расставшись с футболистом Криштиану Роналду. 21 марта 2017 года у пары родилась дочь Лея де Сьен Шейк Купер. В июне 2019 года стало известно, что звездная семья распалась.

Ранее NEWS.ru писал, что россиян не впечатлил образ модели на новой обложке российской версии журнала Vogue. Русскоговорящие читатели посчитали, что фотограф плохо справился с задачей, из-за чего обложка похожа на рекламные афиши «Сбера».