Ирина Круг Ирина Круг Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Ирина Круг опубликовала фото со своими детьми — Мариной и Александром. Сын певицы привёл поклонников в восторг: они, не сговариваясь, назвали мальчика «копией отца».

Артистка позирует в золотистом платье, опустив руку на плечо сына.

Любите друг друга, — подписала снимок певица.

Пользователи осыпали семью комплиментами, назвав детей Ирины «красавцами». Многие сожалели, что увидеть сына не может легендарный отец.

Ранее NEWS.ru сообщал, что подозреваемый в убийстве звезды шансона Михаила Круга Александр Агеев сознался в причастности к данному преступлению, пишут российские СМИ. По одной из версий, к этому его подтолкнули показания лидера банды «Тверские волки» Александра Осипова.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях