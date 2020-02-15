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Наталья Штурм ответила на обвинения в том, что «сбагрила» сейчас уже 16-летнего сына Арсения бывшему мужу Игорю Павлову. Певица прошла несколько судов для определения места жительства сына.

Изначально после развода родителей Арсений должен был жить пять дней с матерью и два дня — с отцом. Но Наталья Штурм признаётся, что не справилась с воспитанием ребёнка и пересмотрела...