Ирина Круг опубликовала фото со своими детьми — Мариной и Александром. Сын певицы привёл поклонников в восторг: они, не сговариваясь, назвали мальчика «копией отца».
Артистка позирует в золотистом платье, опустив руку на плечо сына.
Любите друг друга, — подписала снимок певица.
Пользователи осыпали семью комплиментами, назвав детей Ирины «красавцами». Многие сожалели, что увидеть сына не может легендарный отец.
Ранее NEWS.ru сообщал, что подозреваемый в убийстве звезды шансона Михаила Круга Александр Агеев сознался в причастности к данному преступлению, пишут российские СМИ. По одной из версий, к этому его подтолкнули показания лидера банды «Тверские волки» Александра Осипова.
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