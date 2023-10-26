«Императрица» Чеботиной — это неуважение к Николаеву! Сергей Соседов раскритиковал новое исполнение песни «Императрица» певицей Люсей Чеботиной. Критик считает, что это надругательство

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Люся Чеботина

Российская певица Люся Чеботина выпустила новый клип на знаменитую песню Ирины Аллегровой «Императрица», которую использовали в фильме «Императрицы». Однако новое исполнение композиции вызвало крайне неоднозначную реакцию не только со стороны поклонников Ирины Аллегровой, но и в Сети. NEWS.ru попросил высказать свое мнение о ремейке «Императрицы» музыкального критика Сергея Соседова.

Это безобразие

— Песня в исполнении Люси Чеботиной — это, конечно, никакая не «Императрица». Это безобразие, разлюли малина, неуважение к автору песни. И это даже не мелодия «Императрицы», она полностью была изменена, это совершенно другая мелодия.

Идет разбалансировка мелодии и содержания текста. «Императрица» Ирины Аллегровой про страсть. Помните эти строки «когда так страстно бирюзовым взглядом смотрит офицер. Гуляй, шальная императрица»? У Чеботиной получилось не про императрицу. Это когда девушка с утра встала, может, вечером выпила немного, у нее болит голова, и она думает, сходить в аптеку и купить лекарство или не надо? Пойти на работу или дома остаться? Настроение меланхолическое. Если бы мне как текстовику композитор прислал такую мелодию, я бы написал такой текст.

Мелодия песни совершенно не соответствует тексту. Я не знаю, как Игорь Николаев, автор слов и музыки «Императрицы», мог на такое согласиться. Он же талантливый музыкант, прекрасный мелодист, автор мегахитов. А потом вы как думаете: автор написал, отдал песню артисту и все? Нет! Автор и исполнитель всегда работают вместе, автор расставляет акценты, и Игорь Николаев работал с Ириной Аллегровой.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Соседов

Учите историю

— У меня такое чувство, что Люся Чеботина не знает, кто такая императрица Екатерина Великая. Я не говорю, что Чеботина прям бездарность, — ничего личного. Но это бездарно сделано. И если это реклама к фильму «Императрицы», то я не хочу идти на этот фильм. Это надругательство какое-то! Если Чеботина этого не понимает, то это не профессионально.

Что касается ее исполнения песни, то не надо забывать, что Ирина Аллегрова — человек с музыкальным образованием и большим эстрадным опытом, в каких коллективах она только ни пела. Конечно, Ирину Аллегрову сравнивать с Люсей нельзя. Это как две разные планеты.

Мой всем совет: если вы хотите послушать хорошую, талантливую версию песни, поищите в интернете «Императрицу» в исполнении участника белорусского телешоу «Фактор.BY» Артема Белого, наставником которого я был на проекте. Вот это — настоящая «Императрица».

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