Представители Аллегровой отреагировали на кавер Чеботиной «Императрица» Директор Аллегровой заявил, что не против исполнения Чеботиной «Императрицы»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Люся Чеботина

Директор певицы Ирины Аллегровой Владимир Квятковский заявил NEWS.ru, что не имеет ничего против исполнения певицей Люсей Чеботиной песни «Императрица». Он добавил, что права на песню принадлежат композитору Игорю Николаеву. Он написал композицию в 1997 году, после чего она стала визитной карточкой Аллегровой.

Нам принадлежат только исполнительские права на эту песню, авторские принадлежат Игорю Николаеву. Не знаю, видела ли Аллегрова клип и как отреагировала, но мне самому Люся Чеботина нравится, я ничего против не имею, — сказал он.

Лала, дочь Ирины Аллегровой, односложно ответила на вопрос NEWS.ru о том, как певица отнеслась к ремейку в исполнении Чеботиной.

Не интересно, — сказала дочь певицы.

Ранее по результатам исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения лучшим отечественным певцом стал SHAMAN, которого выбрали 33% опрошенных. При этом лучшей исполнительницей названа Полина Гагарина. Ее выбрали 19% опрошенных.

Второе место в соответствующих рейтингах досталось Олегу Газманову и Ларисе Долиной с результатом в 11% голосов. Тройку замкнули Николай Басков (10%) и Anna Asti (6%). Также в список вошли Сергей Лазарев, Григорий Лепс, Филипп Киркоров и Лев Лещенко. Любимыми исполнительницами также стали Валерия, Пелагея и Ирина Аллегрова.