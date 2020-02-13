После недели пребывания в роддоме популярного блогера Иду Галич выписали с новорождённым сыном домой.
Ранее 29-летняя Галич сообщала, что роды прошли тяжело, ей даже пришлось делать операцию. Всё это время с ней находились её родные, а муж Алан даже присутствовал при родах. В настоящее время ребёнок, которого назвали Леоном, чувствует себя хорошо,
Малыш родился 7 февраля, он весил почти четыре килограмма и имел рост 52 сантиметра.
Ида Галич считается одним из самых популярных блогеров в стране, она ведёт своё шоу на YouTube, а также зарабатывает с помощью рекламы в социальной сети. Её поклонники уверены, что долго оставаться в стороне и наслаждаться радостями материнства она не сможет и скоро вновь вернётся к работе.
Ранее NEWS.ru писал, что телеведущая Ольга Бузова намекнула на свою беременность. Она рассказала, что поправилась во время отпуска, никак не может похудеть и постоянно хочет есть и спать.
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