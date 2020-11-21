Хрусталёв встал на лыжи спустя несколько дней после реанимации

https://static.news.ru/photo/d5b2b856-2d5d-11eb-aeb2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущий Дмитрий Хрусталёв опубликовал в Instagram фото, на котором он стоит на беговых лыжах в зимнем парке. После госпитализации артиста прошло только восемь дней.

Первый снег за два года. Грех не воспользоваться! — подписал фото Хрусталёв.

Его поклонники порадовались, что он пошёл на поправку и возвращается в форму. В комментариях на вопрос о самочувствии Хрусталёв ответил, что «всё поправимо».

Сейчас соведущий Ивана Урганта в передаче «Вечерний Ургант» проходит курс реабилитации, сообщает Life.

Как писал NEWS.ru, Хрусталёв оказался в реанимации больницы № 40 в городе Сестрорецке Курортного района Петербурга. Этот стационар принимает больных коронавирусом. Состояние юмориста, когда он попал к врачам, заставило их ввести шоумена в искусственную кому. Позднее сообщалось, что тест на коронавирус у юмориста показал отрицательный результат.

Хрусталёв рассказал, что почувствовал себя плохо в такси, когда ехал в Репино из Санкт-Петербурга. По словам шоумена, в машине он потерял сознание, а очнулся уже в больнице. Юморист выразил благодарность водителю, не оставившему его в беде. В настоящий момент его состояние нормализовалось, он чувствует себя хорошо. Предварительный диагноз врачей — «лекарственная несовместимость на фоне сильного переутомления».