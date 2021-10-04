«Хотела отдать ему свою почку»: первое интервью тайной любовницы Борткевича

NEWS.ru первым разыскал жительницу Нижнего Новгорода, которую СМИ называют последней любовью солиста группы «Песняры» Леонида Борткевича, ушедшего из жизни почти полгода назад, 13 апреля 2021 года. Женщина, которой телеканалы предлагали за интервью гонорар от 200 тысяч рублей, объяснила, почему она отказывается торговать откровениями, а также рассказала правду о «внебрачной дочери» музыканта и борьбе за его наследство.

Последняя любовь «песняра» была на 40 лет младше него

О том, что у Леонида Борткевича была любовная связь с нижегородкой Екатериной С., рассказала пиар-директор артиста Антонина Саврасова-Абрамова.

Лёня упоминал, очень коротко, без подробностей, что его Катя живёт в другом городе, переезжать в Минск (а он жил там) не собирается. Также его смущала слишком большая разница в возрасте — почти 40 лет. Ему было за 70, а Екатерине — чуть за 30. Поэтому, говорил, жениться не планирует. Хотя ему очень была нужна любовь и забота, особенно в последние месяцы — он был невероятно одиноким, — рассказала NEWS.ru Саврасова-Абрамова.

Леонид Борткевич Социальные сети

В беседе с нами Антонина припомнила, как буквально через несколько дней после смерти Борткевича Екатерина позвонила ей в слезах. Она сильно плакала и говорила, что не знала о серьёзных проблемах музыканта со здоровьем (у него отказывали почки). По словам Саврасовой-Абрамовой, любовница музыканта призналась, что «хотела бы отдать ему свою почку» и спасти ему жизнь, но было уже слишком поздно.

Есть ли у Борткевича внебрачная дочь?

Чуть позже минские поклонницы Борткевича разыскали Екатерину через соцсети и обнаружили, что на личной страничке блондинки размещены её фото с 10-летней девочкой. Фанатки отметили внешнее сходство ребёнка с Борткевичем. К тому же девочку зовут Александриной — так называется один из хитов «Песняров».

Поклонницы решили, будто это дочь Лёни, — пояснила Саврасова-Абрамова.

Журналист NEWS.ru побеседовала с Екатериной С. Она подтвердила факт близкого знакомства с Борткевичем и романтические отношения между ними.

— Вы знаете, что вас как последнюю любовь «песняра» Борткевича давно разыскивают журналисты российских СМИ?

— Знаю, разыскивали везде, в том числе приходили на работу. Я отказалась общаться. А зачем?

Это моя личная история, моя жизнь, мои чувства, которые хочется беречь и никому о них не рассказывать. Мы поздно встретились с ним, и ничего уже не исправить.

Люди, которые должны быть в курсе, знают о наших отношениях. Остальным знать не обязательно.

— Дочку от Борткевича тоже афишировать не хотите? Ведь вы бы могли претендовать на наследство.

— У меня нет от него дочки. Поэтому какое может быть наследство? Я не понимаю, кто решил, будто он её отец. Кем это придумано?

— Поклонниками Леонида из Минска. Вы можете сейчас развеять этот слух.

— Мне не перед кем развеивать слухи. Мои родные и близкие люди и так знают правду.

Леонид Борткевич Социальные сети

На вопрос NEWS.ru о том, слышала ли она о скандале с могилой Борткевича на Восточном кладбище Минска (кумира похоронили буквально на задворках, рядом с мусорными баками), Екатерина ответила утвердительно. Однако пояснила, что вмешиваться в ситуацию не планирует, полагаясь на участие в этом вопросе официальных родственников и наследников музыканта.

Кто получит наследство Леонида Борткевича?

13 октября со дня смерти артиста исполнится ровно полгода. Родственникам предстоит решить вопрос с разделом наследства. Официальных наследников у артиста трое: сыновья от трёх официальных браков. Старшего, Алексея, родила первая жена Борткевича Ольга Шумакова, которая была поклонницей «Песняров». Мама среднего, Ричарда, — спортсменка с мировым именем Ольга Корбут, она также была официальной супругой «песняра». Обоим сыновьям уже за 40 лет.

Третий, внебрачный сын Борткевича, от наследства уже официально отказался. Он появился на свет от подруги юности артиста Ирины Померанцевой. Младшему сыну певца Кристиану, родившемуся в третьем браке музыканта, сейчас 16 лет. С мамой подростка Татьяной Родянко Борткевич расстался несколько лет назад.