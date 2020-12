HBO проиграла апелляцию в судебном споре с наследниками Майкла Джексона

https://static.news.ru/photo/8d75a534-3f06-11eb-960f-fa163e074e61_660.jpg Майкл Джексон Фото: Henrik Hildebrandt/colourpress/Global Look Press

Кабельной и спутниковой телевизионной сети HBO отказали в удовлетворении апелляционного иска, поданного в ответ на обращение в суд наследников Майкла Джексона.

Родные музыканта подавали иск на сумму $100 млн после выхода документальной ленты «Покидая Неверленд», в которой в адрес Джексона звучат обвинения в педофилии. Наследники заявили, что HBO нарушила условия соглашения по поводу использования материалов из концертного фильма The Dangerous Tour 1992 года. Соглашение было рассчитано на 27 лет. Представители HBO считали, что эти условия не имеют никакого отношения к ситуации с «Покидая Неверленд».

Суд признал позицию родственников артиста обоснованной, а условия соглашения имеющими силу, несмотря на то что прошло уже 28 лет с момента его заключения, сообщает The Hollywood Reporter. Наследники Джексона продолжат добиваться выплаты $100 млн от HBO. Кабельная сеть проигрыш апелляции пока официально не комментировала.

Ранее американский режиссёр Спайк Ли опубликовал свою версию клипа Майкла Джексона на песню They Don’t Care About Us, передавал NEWS.ru. Композиция вышла в 1995 году и стала частью альбома HIStory: Past, Present and Future, Book I. Ли использовал кадры из двух оригинальных версий клипа и добавил новые фрагменты.