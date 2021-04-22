Не Пухляш из Little Big: Харламов пожаловался на своё прозвище

https://static.news.ru/photo/67560476-a35a-11eb-9a01-96000091f725_660.jpg Гарик Харламов Фото: Comedy Club/youtube.com

Юморист Гарик Харламов не скрывает, что в последнее время потерял форму и набрал лишний вес. Он спокойно относится к тому, что многие вокруг стали шутить над его поплывшей фигурой. Однако артиста задело, что танцора из Little Big все называют Пухляшом, а его «жирным придурком». Об этом Харламов рассказал в YouTube-шоу «Ошуительное Хоу».

Звезда Comedy Club удивился, что артистов, у которых проблемы с весом гораздо очевиднее, чем у него, публика не хейтит и не обсуждает. Он рассказал , что однажды пожаловался на эту несправедливость в телефонном разговоре с Филиппом Киркоровым, когда тот начал нахваливать Пухляша — Дмитрия Красилова.

Объясни мне, пожалуйста, вот такую интересную вещь, почему его все называют Пухляш, а меня — жирный придурок? Он в два раза толще меня! Почему он такой нежный пухляш, а я нет?! — спросил юморист певца.

В ответ Киркоров заявил, что во всём виновата репутация Харламова, его раздражительность. К тому же артист, по его мнению, успел «везде нашалить».

Поэтому я тебе предлагаю сделать пластическую операцию, неузнаваемый голос. Всё-таки новая жизнь, — сказал исполнитель.

Ранее Гарик Харламов пригласил на своё YouTube-шоу двоих коллег — Азамата Мусагалиева и Дениса Дорохова — и неожиданно для них в ходе обсуждения будущей передачи одного из гостей решил оголиться перед ними.