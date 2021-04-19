Харламов опубликовал «предсказание» Кобзона о закрытии Турции

https://static.news.ru/photo/99a8928e-a0eb-11eb-a58f-96000091f725_660.jpg Фото: garikkharlamov/instagram.com

Шоумен и резидент Comedy Club Гарик Харламов поделился со своими подписчиками видео с Иосифом Кобзоном, в шутку отметив, что покойный певец «предсказал» закрытие Турции ещё 43 года назад.

В 1978 году Кобзон предсказал нам закрытие Турции и Танзании, — написал он в своём посте в Instagram.

На видео Кобзон исполняет песню: «А я остаюся с тобою, родная моя сторона. Не нужен мне берег турецкий, и Африка мне не нужна».

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказался за прекращение продаж туров на курорты за пределами РФ. По его мнению, для россиян безопаснее отдыхать в Крыму и Сочи. Комментируя закрытие авиасообщения с Турцией, Жириновский пояснил, что на курорты этой страны приезжают люди со всего мира и «завозят» не только обычный коронавирус, но и его разновидности — британский и южноафриканский штаммы.

Россия ограничила авиасообщение с Турцией с 15 апреля. Как ранее сообщалось, эксперты туристической отрасли назвали маловероятным его возобновление 1 июня. Ежедневно в стране заражаются коронавирусом 60 тысяч человек. Пока этот показатель не будет снижен в разы, россиян не пустят на курорты республики, полагают они.