Гузеева отказалась обсудить «сглаз», мешающий ей восстановиться после COVID

Российская телеведущая и актриса Лариса Гузеева не стала обсуждать с NEWS.ru свой пост в Instagram, где поинтересовалась у подписчиков, верят ли они в сглаз. Судя по всему, артистка считает, что именно он мешает ей восстановиться после перенесённого COVID-19.

Вы действительно думаете, что я буду это с вами обсуждать? — заявила собеседница.

В соцсети Гузеева попросила поклонников привести пример «сглаза» и пожелала им «не хворать», в то время как она сама «потерялась» и «никак не выберется». Информация о госпитализации телеведущей появилась в конце сентября 2021-го, позже стало известно, что у неё поражено 65% лёгких.

К работе в шоу «Давай поженимся!» Гузеева вернулась в ноябре. Она снялась в очередном выпуске программы, но пользователи тут же заметили, как изменилась внешность телеведущей: она сильно поправилась, лицо опухло. Вероятно, так на ней отразился приём множества лекарств.

Ранее коллега Ларисы Гузеевой по шоу «Давай поженимся!» Роза Сябитова рассказала, как они всей съёмочной группой переживали и «молились» за здоровье ведущей, несмотря на то что она «вовремя отдала себя в руки специалистам» из Коммунарки.