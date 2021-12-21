Гузеева отказалась обсудить «сглаз», мешающий ей восстановиться после COVID

Российская телеведущая и актриса Лариса Гузеева не стала обсуждать с NEWS.ru свой пост в Instagram, где поинтересовалась у подписчиков, верят ли они в сглаз. Судя по всему, артистка считает, что именно он мешает ей восстановиться после перенесённого COVID-19.
Вы действительно думаете, что я буду это с вами обсуждать? — заявила собеседница.
В соцсети Гузеева
К работе в шоу «Давай поженимся!» Гузеева вернулась в ноябре. Она снялась в очередном выпуске программы, но пользователи тут же заметили, как изменилась внешность телеведущей: она сильно поправилась, лицо опухло. Вероятно, так на ней отразился приём множества лекарств.
Ранее коллега Ларисы Гузеевой по шоу «Давай поженимся!» Роза Сябитова рассказала, как они всей съёмочной группой переживали и «молились» за здоровье ведущей, несмотря на то что она «вовремя отдала себя в руки специалистам» из Коммунарки.