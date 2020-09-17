Гулькина припомнила Лободе выход в «одном пиджаке и каблуках»

https://static.news.ru/photo/fc076098-f887-11ea-9e95-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/lobodaofficial

Экс-участница группы «Мираж» певица Наталия Гулькина заявила, что раньше артисты были скромнее по сравнению со Светланой Лободой, которая поднялась на сцену в смелом наряде.

Певица имеет в виду случай в 2016 году, когда она вручала премию Лободе на Music Box. Экс-солитка «Миража» оказалась под впечатлением от ультракоротких шортиков, которые её коллега решила надеть на публичное мероприятие.

В тот момент она вышла в одном пиджаке, а внизу были только голые ноги и каблуки. Я подумала: «Она, наверное, очень спешила и забыла надеть юбку или брюки». В период моей молодости было по-другому. Мы всё-таки надевали разноцветные лосины, выглядели скромнее. Но сегодня время, когда артистки привлекают к себе внимание и другими частями тела. Наверное, в этом есть изюминка, — цитирует Гулькину StarHit.

Также артистка отметила, что сама она поёт не хуже, а, может быть, и лучше некоторых коллег по цеху и тоже имеет привлекательный сценический облик, но не столь вызывающий.

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