Гуф собрался жениться на своей девушке и мечтает о дочке

https://static.news.ru/photo/3ac3bffe-937d-11ea-8107-fa163e074e61_660.jpg Гуф (Алексей Долматов) Фото: therealguf/instagram.com

Рэпер Гуф (Алексей Долматов) признался, что готов жениться на своей девушке Лесе. Музыкант мечтает, чтобы у них родилась дочка.

Я счастлив. Хочу детей, хочу дочку. Я Лесю очень люблю. Она единственная женщина, которой я вообще не изменял ни разу. Я хочу жениться на ней раньше, чем появятся новости о том, что у нас родятся дети, — сказал он в интервью на платформе Premier.

С возлюбленной семь лет назад его свела бывшая жена Айза.

Долматову 40 лет. От Айзы Анохиной у него есть сын Сами, которому уже 10 лет. Пара рассталась в 2013 году. В ходе рэп-баттла c Птахой в интернет-шоу Versus Battle было выявлено, что у Гуфа есть ещё один сын, который старше Сами.

Ранее NEWS.ru писал, что Алексей Долматов выпустил новую песню под названием «Непогода». Предположительно, она посвящена его бывшей возлюбленной, грузинской певице и участнице группы A’Studio Кети Топурии. Трек стал частью мини-альбома с хип-хоп-исполнителем из Белоруссии Murovei.