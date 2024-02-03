Губин вернется на сцену? Почему он прощался с эстрадой

Фото: Инна Лепанова/ТАСС

Андрей Губин

В СМИ появилась информация, что российский певец и автор песен Андрей Губин может вернуться на эстраду. Правда ли это, когда состоится первое выступление и почему артист прощался со сценой?

Правда ли, что Андрей Губин вернется на сцену

Звезда 1990-х может возобновить свою концертную деятельность, первые выступления могут состояться уже в 2024 году, сообщал NEWS.ru. Состояние Андрея Губина улучшилось.

В рамках подготовки к камбэку артист написал несколько хитов. Если вернуться на сцену не получится, музыкант продаст композиции звездным коллегам. Восстановить свои вокальные данные Губин намерен в течение года.

Почему Андрей Губин перестал выступать

Артист прекратил концертную деятельность в 2010 году, объяснив свое решение тем, что «почувствовал себя некомфортно в этом мире». Певца расстроила песня «Ниже ростом только Губин» — по признанию кумира 1990-х, она его сильно задела.

«Я почувствовал себя некомфортно в этом мире, поэтому решил уйти в небольшой творческий отпуск. Путешествовал, потом мне предложили контракт на $150 тысяч как композитору. Деньги были, поэтому я на время ушел со сцены», — говорил артист в программе «Сегодня вечером».

Позже музыкант признался, что на решение уйти со сцены также повлияла болезнь. Еще в нулевых Губину поставили диагноз «левосторонняя прозопалгия лица», из-за которой он испытывает непроходящую боль. По информации портала StarHit, певец потратил на лечение $70 тысяч. В октябре 2021 года он дал интервью радио KP.RU, в котором заявил, что «постепенно умирает».

«Я боли начал чувствовать с 16 лет, в 28 я написал песню „Я устал от небес вечной милости ждать“, тогда, на самом деле, было уже очень больно. Но, к сожалению, с тех пор лучше не стало. Я все хуже себя чувствую, я постепенно умираю. Но умираю-то я уже спокойно, мне не страшно», — делился Губин.

Фото: Андрей Кузин/ТАСС Андрей Губин

Из-за болезни у исполнителя хита «Такие девушки, как звёзды» парализовало часть лица и появились проблемы с дикцией. Как пишет SHOT, недавно артист прошел полное обследование, в том числе на онкологию. Анализы показали, что с певцом сейчас все в порядке. Как рассказал SHOT артист, окончательный диагноз ему так и не поставили — по мнению врачей, это просто невралгия.

Telegram-канал пишет, что, несмотря на проблемы с дикцией и голосом, Губина продолжают приглашать на корпоративы. Заказчики говорят, что готовы просто посидеть и «попить с ним водки» от заката до восхода, однако от таких вечеринок артист отказывается.

Музыкант подчеркивал, что серьезная болезнь не повлияла на его мироощущение.

«Меня растили, вкладывали добро, заботу. Я обязан это беречь. Я так же люблю девушек и так же нежен с ними. Я остался таким же человеком, только более защищенным. Полон оптимизма», — делился исполнитель.

Что за скандал был с Губиным и Почепой

В октябре 2023 года певица Оксана Почепа, которая известна под псевдонимом Акула, обвинила своего коллегу по эстраде в домогательствах. Артистка призналась в документальном фильме МУЗ-ТВ «Привет, Андрей! Губин возвращается», что музыкант однажды задрал ей юбку.

«Он подошел ко мне сзади и просто поднял юбку. Он попытался со мной таким образом познакомиться», — пожаловалась Почепа.

Знакомые исполнителя в свою очередь заступились за Губина. Они посчитали, что такое поведение артиста было связано с тем, что он тяжело переживал расставание с солисткой группы «Карамель» Людмилой Кобевко.

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