Группа поддержки Заворотнюк выпустила специальное обращение

https://static.news.ru/photo/d6779136-75ce-11ea-a791-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Заворотнюк Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

В группе поддержки Анастасии Заворотнюк, созданной в Instagram с целью борьбы с ложью в СМИ, рассказали, как актриса пережила этот год.

Сегодня звезда сериала «Моя прекрасная няня» празднует 49-летие. Её представители отметили, что супруг актрисы Пётр Чернышёв отмечает этот праздник вместе с любимой.

Это был очень непростой год, и тем дороже и ценнее осознавать, как много людей разделили эту ситуацию с нами. Низкий поклон врачам и всему медицинскому персоналу за всё то, что вы уже сделали и продолжаете делать для Насти, — говорится в сообщении.

На пост отреагировал Дима Билан. Певец пожелал Заворотнюк скорейшего выздоровления.

Информация об ухудшении здоровья актрисы появилась летом 2019 года, когда Заворотнюк перестала появляться на публике. Осенью сообщалось о том, что она находится в тяжёлом состоянии и помещена в медицинский центр.

Ранее актриса Театра на Малой Бронной Екатерина Дубакина назвала «страшной» ситуацию с Заворотнюк. По её словам, то, что происходит в семье артистки, она предпочитает не обсуждать, писал NEWS.ru.