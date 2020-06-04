Гордон рассказал, как «шаманит» во время интервью

https://static.news.ru/photo/2e4eaf24-a640-11ea-893d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Дмитрий Гордон/Facebook

Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что перенял у Анатолия Кашпировского ряд «профессиональных приёмов». Телеведущий признался, что использует гипноз и шаманство во время интервью, благодаря чему материал получается очень хорошим.

Хорошее интервью — это всегда и гипноз в том числе, это шаманство, — признался Гордон.

Он добавил, что «ныряет в человека», начинает жить с ним одной жизнью. Журналист отметил, что многие зрители могли уснуть под его речь. Кроме того, Гордон считает, что можно «заряжать воду», пишет «Царьград».

Накануне российский телеведущий Владимир Соловьёв в своей программе сравнил Дмитрия Гордона с нацистским пропагандистом Юлиусом Штрейхером. Украинский журналист сразу же отреагировал на это заявление.

По его словам, Соловьёв является командиром российского информационного спецназа, который «своими пламенными речами поджигал фитиль войны».

Ранее NEWS.ru передавал, что Поклонская рассказала, почему решила дать интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. По её словам, она услышала в публичном диалоге Гордона и Александра Невзорова отзывы с издёвкой о себе и рекомендовала высказываться о собеседнике очно. После этого Гордон предложил идею интервью, депутат приняла предложение.