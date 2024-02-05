«Голая» вечеринка, молодой избранник, русофобия: где сейчас Алена Водонаева

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алена Водонаева

Алена Водонаева — экс-участница шоу «Дом-2», журналист и телеведущая. Как она живет сейчас, что известно про ее личную жизнь?

Чем известна Водонаева

Алена Водонаева родилась 2 июля 1982 года в Тюмени. Окончив школу, она поступила на факультет журналистики Тюменского университета и устроилась работать на местную радиостанцию, где была ведущей программы криминальных новостей, а затем работала на тюменском телевидении.

Водонаева прославилась в 2004 году, став участницей телепроекта «Дом-2» на канале ТНТ. Она находилась на шоу три года.

«Первое время на „Доме-2“ я посвящала учебе, постоянно покупала книги и много читала. Правда, в свободное от учебы время скандалила и влюблялась! Впрочем, влюбляюсь я с 12-летнего возраста. И считаю, что это совершенно нормально. Суть в другом — этот проект был для меня интересен, но теперь я повзрослела. На сегодняшний день ни с кем из „Дома-2“ отношений не поддерживаю», — рассказывала телеведущая.

Водонаева вела программы «Cosmopolitan — видеоверсия», RealityGirl, «Спокойной ночи, мужики!», «Каникулы в Мексике 2». Также она участвовала в проекте «Звезды в Африке 2».

В 2018 году телеведущая написала книгу «Голая. Правда о том, как быть настоящей жещиной».

Что известно о личной жизни Водонаевой

Во время участия в проекте «Дом-2» Алена Водонаева строила отношения со Степаном Меньщиковым.

В 2009 году она вышла замуж за бизнесмена Алексея Малакеева. В браке родился сын Богдан, но в 2013 году супруги развелись.

«Папа Богдана работает до 20-21 вечера. Каждый день. Это была моя главная претензия перед разводом. Я родила долгожданного ребенка и мужа не видела. С утра и до вечера он на работе. Сейчас такой формат меня устроил бы, но тогда, учитывая все обстоятельства, выводы я сделала быстро», — делилась Водонаева.

Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press Алена Водонаева

Второй раз телеведущая вышла замуж в 2017 году — за диджея Алексея Косинуса. В 2019 году пара рассталась.

«Честно, я развелась со вторым мужем из-за Богдана. Поняла, что толку от такого мужчины не будет, примера рядом тоже. Второй муж — хороший человек. А если у нас есть дети, мы не можем позволить себе быть рядом просто с хорошим человеком. Грубо скажу, но „ни рыба, ни мясо“ не вариант, когда есть сын», — комментировала развод телеведущая.

После этого Водонаева мало рассказывает про свою личную жизнь. Она признавалась, что у нее был любовник на 23 года моложе, но он ей «быстро приелся».

В январе этого года 41-летнюю телеведущую заметили с 22-летним Григорием Тер-Мкртичаном. По информации Super, молодой человек окончил Московский государственный строительный университет и владел бизнесом в отрасли аренды. Также он имеетвторой разряд по самбо.

Зачем Водонаева делала пластическую операцию

Недавно Алена Водонаева призналась, что в 2017 году сделала пластическую операцию. Журналист решилась на хирургическое вмешательство после рождения ребенка.

«У меня была одна пластическая операция — я уменьшила грудь. Я отдала миллион рублей. Потому что операция была сложная, не просто как обычные девушки делают. У меня была очень большая грудь, стала чуть поменьше — на два размера. Зато теперь классной формы», — раскрыла телеведущая в YouTube-шоу «Вопрос ребром».

Что Водонаева говорила про отъезд из России

Алена Водонаева после начала спецоперации заявила, что не собирается уезжать из России.

«Многие публичные люди „повезли детей на каникулы“ именно в это время. Срочно надо! Я никуда не лечу. Я остаюсь. Здесь мой дом. Мой сын. Моя семья. Мой кот. Мой бизнес и коллектив, за который я несу ответственность. Сотрудники мои никуда не уедут, так как ехать некуда, и им нужно зарабатывать. А я — не могу их бросить. Такова моя жизнь и таков мой выбор. Может быть, я пожалею об этом. Но сегодня я выбираю так», — сообщила она.

Также телеведущая пожаловалась на травлю в соцсетях по национальному признаку и русофобию. По ее словам, она получила множество оскорблений из-за того, что русская.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Алена Водонаева

«Мы рождаемся там, где рождаемся, и являемся гражданами той страны, в которой живем. И так живет большая часть из вас, в какой бы части мира вы ни находились. Но в один день вам „дают право“ ненавидеть — и вы это делаете. Просто потому, что решаете забыть, что мы все — люди», — призвала экс-участница «Дома-2».

Чем Водонаева занимается сейчас

В 2021 году Алена Водонаева окончила обучение по программе профессиональной переподготовки на факультете журналистики Московского государственного университета.

Сейчас она активно ведет личный блог и появляется в различных программах.

В 2023 году Водонаева стала одной из участниц «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой. Телеведущая, в отличие от коллег, не стала извиняться за свое присутствие на скандальном мероприятии.

После опубликованной в соцсетях фотосессии для бренда SAMB Водонаева столкнулась с волной осуждения.

«Ты почитай, что пишут простые люди, „счастливые жены и мамочки“ в комментариях под публикациями с новостями. Это концентрация злобы, ненависти и внутреннего человеческого ада. Как многим хорошо от того, что у кого-то вдруг стало плохо. Вы спрашивали, как выглядит истинный сатанизм? Зайдите в комментарии к людям, о которых сейчас пестрят заголовки, это именно он», — возмутилась телеведущая.

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