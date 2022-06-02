«Хают нашу страну»: Водонаева призвала Дудя сменить геров интервью Телеведущая Водонаева призвала Юрия Дудя не брать интервью у «предателей России»

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Юрий Дудь

Журналисту Юрию Дудю (внесён в список СМИ, исполняющих функции иностранного агента) следует сменить героев интервью и прекратить приглашать в свою программу звёзд-критиков спецоперации РФ на Украине, которые «хают нашу страну». Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказала телеведущая, модель Алёна Водонаева. Она призвала Дудя беседовать не с «предателями России», а с компетентными политологами и историками.

Те, кто плохо говорит о России и о русских, — предатели. Рэпер Face (внесён в список СМИ, исполняющих функции иностранного агента), например, плохо говорил о России. Для меня было удивительно, что Юрий Дудь на фоне спецоперации именно у него брал интервью. Брал бы интервью у политологов, историков — у людей, которые понимают во внешней политике, в геополитике. Но брать интервью у людей, хающих нашу страну, которая всё им дала — известность, популярность, любовь народа, — по меньшей мере странно, — заявила Алёна Водонаева.

Телеведущая призналась, что после начала спецоперации на Украине её друзья, живущие за границей, предлагали ей уехать из России и даже давили на неё, пытаясь повлиять на решение покинуть страну.

Очень многие мои друзья из Америки, из Европы звонили, давили на меня: «Забирай ребёнка и уезжай, ты не должна сейчас находиться в России». Говорили, что «это место» чуть ли не проклято. Но я нахожусь дома и, что бы ни происходило, не считаю нужным куда-либо уезжать. Да, есть трудности, но переживать их надо вместе со своей страной, — убеждена модель.

Алёна Водонаева предупредила, что вскоре на время уедет из России в Италию, чтобы «на озере Комо выдать подругу замуж». По словам телеведущей, она хочет лично проверить, как иностранцы относятся к русским, и пообещала рассказать о наблюдениях сразу по возвращении на родину.

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