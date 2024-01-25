«Голая» вечеринка Ивлеевой: последние новости 25 января, что изменилось

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Ивлеева

Певец Прохор Шаляпин заявил, что артисты после участия в «голой» вечеринке потеряли влияние в шоу-бизнесе. Какие известны последние новости о последствиях мероприятия?

Что сказал Шаляпин о «голой» вечеринке

Прохор Шаляпин заявил, что рад тому, что вместе с балериной Анастасией Волочковой не посетил вечеринку Анастасии Ивлеевой. По мнению артиста, его старшие коллеги заслуженно получили наказание в виде отмены концертов.

«Мы очень радовались с Настей, что нас не было на этой вечеринке. Зло сожрало само себя. За многих, кто там был, я прям рад, что им дали по шарам. Молодежь еще имеет право что-то не понимать и быть глупой. Это все из-за возраста. <...> Что касается артистов другого поколения, которые считают, что только они самые талантливые в этой стране, я рад, что эту вседозволенность немножко убрали, прикрутили им гайки. Я надеюсь, что влияния в шоу-бизнесе у них сейчас будет поменьше. Конечно, никто в порошок их не сотрет — у нас свободная страна», — сказал он MK.RU.

Какими последствиями вечеринка обернулась для артистов

После посещения мероприятия больше всего с трудностями столкнулись певцы Филипп Киркоров и Лолита Милявская. Исполнительница призналась, что не может повлиять на отмену ее концертов в России, а также сообщила, что у нее нет возможности отправиться в заграничное турне.

«Мне всегда было комфортно работать только у нас. И желание покорить мир никогда не посещало. <...> Там своих достаточно. И не забывайте, что я запрещена на Украине давно и, как следствие, запрещена в Европе с концертами», — отметила Лолита.

Филипп Киркоров также столкнулся с отменой концертов в России. После участия в «голой» вечеринке артист также привлек внимание налоговой службы. Суд взыскал с него почти 8 млн рублей задолженности по налогам и сборам. Помимо этого, суд постановил выплатить государственную пошлину в доход бюджета столицы. Размер взыскания составил 24 тысячи рублей.

Где сейчас Анастасия Ивлеева

Анастасия Ивлеева после скандала с «голой» вечеринкой практически не обновляет социальные сети. Последний раз артистка сообщила о своем местонахождении в новогодние праздники, которые провела с семьей в Санкт-Петербурге. По данным Telegram-канала SHOT, 14 января блогер вернулась в Москву и продолжила «разгребать» проблемы после мероприятия, в том числе решать вопросы с Федеральной налоговой службой (ФНС), которая заинтересовалась ее деятельностью после скандального мероприятия.

Компания «Московский картофель» 22 января сообщила, что Анастасия Ивлеева не заказала и не оплатила следующую партию чипсов Easy Peasy, передает Telegram-канал Mash. Производитель энергетиков с брендом блогера ООО «Сила воина Евразия» рассказал об аналогичной ситуации.

«Чипсы и энергетики от Анастасии Ивлеевой постепенно исчезают из московских торговых сетей — после легендарной Аlmost naked party, обысков и проверки за неуплату налогов. По нашей информации, в перспективе Easy Peasy могут пропасть окончательно», — сообщили авторы канала.

Что сказал Шахназаров про Ивлееву

Публицист Михаил Шахназаров не верит в искренность Анастасии Ивлевой, которая после вечеринки опубликовала извинения и посвятила несколько постов в социальных сетях обстрелам в Белгороде и Донецке. По мнению писателя, блогер до скандала не интересовалась жизнью соотечественников и «по-скотски» относилась к своим поклонникам.

«Я не сторонник того, чтобы травить этих малоумных девушек и женщин, но хочу сказать одну вещь: до „голой“ вечеринки у нее было скотское отношение к своим подписчикам. Может быть, тут стоило бы помолчать? А то эти заказные страдания хорошо читаются. Не скажу, что они смешны, потому что в данном случае не до смеха, но они точно выглядят дешево», — объяснил он на RuTube-шоу «Полный абзац».

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