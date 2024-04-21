«Годок-другой не повредит»: Денис Майданов о том, сколько нужно встречаться Денис Майданов считает, что перед свадьбой лучше несколько лет повстречаться

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Денис Майданов

Поэт и музыкант Денис Майданов за кулисами церемонии вручения музыкальной премии «Шансон года — 2024» на своем личном опыте сообщил корреспонденту NEWS.ru, что перед свадьбой следует повстречаться несколько лет. Он получил в этот раз десятую, юбилейную награду «Золотой гриф».

Годок-второй не повредил бы. Мы с женой встречались два года прежде, чем сыграли свадьбу. В 2003 встретились, в 2005 поженились. Но я знаю пары, которые 10 лет встречались, поженились и через года разбежались. Тут нельзя загадывать, любовь и семья это сначала какая-то «химия», эмоции, а потом это экономика семьи, — пояснил певец.

Он добавил, что если не сделать семью стабильной или просто успешной, то «бытовуха» часто бьет по личным отношениям. По словам Майданова, они начинают хромать именно из-за «бытовухи».

Ранее певица, актриса и блогер Миа Бойка (Мария Бойко) на полях церемонии вручения музыкальной премии «Шансон года — 2024» рассказала, что намерена записать вместе с Александром Кругом новую песню. Речь идет о сыне шансонье Михаила Круга.

Михаил Шуфутинский в кулуарах церемонии вручения музыкальной премии «Шансон года — 2024» поделился, в чем, по его мнению, состоит секрет семейного счастья. Он также рассказал, почему надо заключать брачные договоры.