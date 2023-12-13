Газманов раскритиковал «Русское радио» за непатриотичные песни Газманов: во время СВО в медиа должно звучать больше поднимающих дух песен

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Олег Газманов

Во время проведения спецоперации на Украине в российском медиапространстве должны звучать песни, поднимающие дух военнослужащих, однако такую музыку воспроизводят не все радиостанции, заявил NEWS.ru певец Олег Газманов на гала-концерте финалистов Всероссийской арт-лаборатории «Знание. Авторы». В качестве отрицательного примера он привел «Русское радио», в плейлисте которого нет соответствующих треков. Он считает неправильным, что на руководящих постах находятся «пригламуренные» люди, хоть их часть, по его словам, не так и велика.

Посмотрите плейлист «Русского радио», найдите там хотя бы одну песню, которая бы поднимала дух наших воинов, — нет таких песен в плейлисте «Русского радио». Нужно об этом задуматься, почему так происходит, — сказал артист.

До этого стало известно, что список музыкантов — патриотов России возглавил исполнитель SHAMAN, за ним идут Олег Газманов и Николай Расторгуев. Сравнивая творчество музыкантов, продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко отметил, что композиции «Любэ» в целом про Россию и красивые края, а у SHAMAN в большей степени про эмоции, что находит отклик в сердцах молодежи.

Ранее владелец «Русской медиагруппы» Владимир Киселев за сценой церемонии премии «Золотой граммофон» заявил, что его компания не собирает деньги на помощь военнослужащим на линии соприкосновения в зоне проведения СВО. Он заверил, что артисты и инициативная группа проводят концерты и готовят гуманитарную помощь только за свой счет.