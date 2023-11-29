Владимир Киселев рассказал, за чей счет проходят концерты в зоне СВО Киселев заверил, что устраивает концерты для военных в зоне СВО за счет компании

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Владимир Киселев

Владелец «Русской медиагруппы» Владимир Киселев за сценой церемонии премии «Золотой граммофон» заявил, что его компания не собирает деньги на помощь военнослужащим на линии соприкосновения в зоне проведения СВО. Он заверил, что артисты и инициативная группа проводят концерты и готовят гуманитарную помощь только за свой счет.

Мы не собираем деньги. Все, что мы покупаем, — наши собственные средства. Мы принципиально ни у кого не берем, мы принципиально не хотим связываться с фондами общественными. <...> Мы делаем, может быть, не очень большие возможности, но делаем за свой счет, — сказал Киселев.

В октябре Киселев говорил, что ничего не слышал, о том, чтобы SHAMAN отправлял финансовую или гуманитарную помощь в Донбасс. При этом продюсер отметил, что исполнитель хитов «Я русский» и «Встанем!» хорошо зарабатывает на своих концертах и патриотическом имидже. Медиа-менеджер подчеркнул, что совсем недавно молодой певец рассказывал в интервью о том, что он живет в съемной однокомнатной квартире. Киселев уверен, что это неправда. Как он подчеркнул, условия жизни SHAMAN — одного из самых высокооплачиваемых сегодня артистов — совсем не однушка.