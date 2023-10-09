Галкин заявил, что готов защищать Израиль с оружием в руках Галкин рассказал, что он и Пугачева решили не уезжать из Израиля

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в своем блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) сообщил, что он и Алла Пугачева не собираются уезжать из Израиля в эти трудные дни, назвав происходящее в стране большим горем. Артист отметил, что готов защищать Израиль с оружием в руках, но пока будет помогать финансово и сдавать кровь. Он подчеркнул, что горд быть частью израильского народа, который он считает сплоченным и патриотичным. Подписчиков, которые пишут гадости в комментариях к его постам, Галкин назвал злыми и малоразвитыми людьми.

По словам Галкина, сейчас в том районе, где они живут с Пугачевой и детьми, затишье, хотя еще пару дней назад выли сирены. Артист пояснил, что их переезд в Израиль был не вынужденной мерой, потому что в России им ничего не угрожало. По его признанию, все члены семьи имеют паспорта ЕС и могли бы жить в любой из стран Евросоюза, но он с женой выбрал Израиль, потому что любит эту страну и чувствует там себя своим.

Галкин добавил, что он — еврей по матери и считает культуру Израиля частью себя. Артист также подчеркнул, что считает патриотизм израильтян истинным, а не «дутым» и навязанным сверху. Галкин заявил, что не верит, что злобное, агрессивное и малообразованное меньшинство людей, которые критикуют их с Пугачевой, — это лицо современной России. Артист выразил уверенность, что большинство россиян просто молчат, но понимают, где добро, а где зло.

Ранее телеведущая Ксения Собчак назвала Израиль своей второй родиной, а происходящие там события — варварством. По ее мнению, в вооруженном конфликте победит не тот, кто прав, а сильнейший. Собчак также отметила, что в скором времени США «придется забыть об Украине». Телеведущая также назвала мерзостью и цинизмом гибель людей во имя «большой игры» политиков, отметив, что этот конфликт не был выгоден США.