«Моя вторая родина»: Собчак выступила в поддержку Израиля Собчак назвала Израиль своей второй родиной

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ксения Собчак

Телеведущая Ксения Собчак в Instagram (деятельность в РФ запрещена) назвала Израиль своей второй родиной, а происходящие там события — варварством. По ее мнению, в вооруженном конфликте победит не тот, кто прав, а сильнейший. Собчак также отметила, что в скором времени США «придется забыть об Украине».

Для меня важный символ происходящего сейчас на моей второй родине — плененная боевиками голая девушка, лежащая в кузове машины, мчащейся по арабскому кварталу, этот кадр настолько впечатывается в мозг, что точно изменит ход истории на Ближнем Востоке, — заявила Собчак.

Телеведущая назвала мерзостью и цинизмом гибель людей во имя «большой игры» политиков, отметив, что этот конфликт не был выгоден США.

Палестинцы имеют полное право ненавидеть евреев за отнятые земли, евреи имеют право ненавидеть палестинцев за варварские методы. И, конечно же, кому-то этот кризис очень выгоден (не будем показывать пальцем), и точно этот конфликт невыгоден сейчас США, — отметила Собчак.

До этого она сообщила о том, что певица Глюкоза, ее супруг Александр Чистяков и двое их детей застряли в бомбоубежище в Израиле. По ее словам, исполнительница вместе с семьей поехала на концерт Бруно Марса, когда в Израиле вспыхнули боевые действия. Телеведущая добавила, что аэропорт в Израиле не закрывали, поэтому Глюкоза, ее супруг и дети намерены вылететь домой.

Также уехавший в Израиль в 2022 году шоумен Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) заявил, что для страны «наступило тяжелое время». Он выразил соболезнования семьям погибших, пообещав молиться за тех, кто оказался в заложниках. Вместе с тем шоумен выразил уверенность, что Израиль победит.