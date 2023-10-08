Глюкоза вместе с детьми застряла в бомбоубежище Израиля

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певица Глюкоза

Певица Глюкоза, ее супруг Александр Чистяков и двое их детей застряли в бомбоубежище в Израиле, сообщила журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале. По ее словам, исполнительница вместе с семьей поехала на концерт Бруно Марса, когда в Израиле вспыхнули боевые действия.

Мои близкие люди Наташа Ионова (Глюкоза) и Саша Чистяков вместе с двумя дочками полетели в Израиль на концерт Бруно Марса, а в итоге вот так второй день проводят время в бомбоубежище, — написала Собчак.

Телеведущая добавила, что аэропорт в Израиле не закрывали, поэтому уже завтра Глюкоза, ее супруг и дети намерены вылететь домой.

Сама Глюкоза сообщила, что с ней и ее семьей все в порядке. По данным Telegram-канала Mash, вернуться домой артистка пока не может — все рейсы отменили.

Палестинское исламистское движение ХАМАС нанесло массированный удар по территории Израиля 7 октября. Радикалы атаковали юг страны и столицу Тель-Авив. В ответ на это командование Армии обороны Израиля объявило о начале операции «Железные мечи». Власти страны призвали жителей сектора Газа покинуть свои дома.

Уехавший в Израиль в 2022 году шоумен Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) ранее заявил, что для страны «наступило тяжелое время». Он выразил соболезнования погибшим и их семьям, пообещав молиться за тех, кто оказался в заложниках. Вместе с тем шоумен выразил уверенность, что Израиль победит.